Natale con i Pupi a Palermo, al teatro di Cuticchio le prime imprese di Orlando

Vigilia e antivigilia di Natale con i pupi. Sabato 23 e domenica 24 dicembre alle 18,30, nel teatrino della compagnia Figli d’Arte Cuticchio, rivivranno le prime imprese di Orlando. Il futuro paladino di Francia freme alla corte di Carlo Magno, e con il cugino Astolfo decide di partire per il campo di battaglia, dove si ritroverà a vendicare la morte del padre.

Lo spettacolo “Le prime imprese di Orlando” fa parte della rassegna di fine anno, dedicata al tema de “Il Viaggio” e inserita nel programma delle manifestazioni organizzate in occasione dei cinquant’anni del Teatro dell’Opera dei Pupi di Via Bara all’Olivella, inaugurato da Mimmo Cuticchio il 28 luglio 1973. (Biglietti: 10 intero e 5 euro ridotto)

La trama

Orlando si trova a studiare in seminario e riceve la visita del cugino Astolfo. A lui manifesta il desiderio di andare in Aspromonte a combattere al fianco del padre. Anche Astolfo mostra lo stesso desiderio, allora pensano a una fuga. Intanto, al campo cristiano è notte; i cristiani sconfitti battono la ritirata. Carlo Magno ordina di riunire il consiglio per verificare le perdite subite. Manca Milone, padre di Orlando, ucciso da Almonte.

Alla notizia della morte del cognato, Carlo Magno decide di andare a recuperare almeno il suo corpo. Nel frattempo, al campo cristiano giungono Orlando e Astolfo. Orlando avverte un certo disagio intorno a lui, tutti lo sfuggono, solo Gano gli riferisce che se vuole trovare il padre e Carlo Magno deve raggiungere il bosco. Orlando deve scegliere quale direzione prendere e sarà un angelo a guidarlo. Intanto, Carlo Magno incontra Almonte, lo sfida a duello, ma quest’ultimo ha le armi incantate e risulta imbattibile.

Arrivato sul posto, Orlando, si accorge delle difficoltà dello zio e, approfittando di un attimo di esitazione di Almonte – a cui avevano presagito la morte per causa di un fanciullo – lo spinge dentro una fonte, fino ad annegarlo. Le regole di cavalleria permettono ad Orlando di prendersi le armi, la spada Durlindana e il cavallo del nemico ucciso. Insieme agli altri paladini e a tutto l’esercito francese, Orlando e Carlo Magno sconfiggono l’esercito pagano. Adesso possono dare onorata sepoltura al Conte Milone d’Anglante.