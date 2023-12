Palermo, i pupi di Cuticchio incontrano il teatro popolare

Appuntamento da non perdere, oggi pomeriggio alle 17, in via Bara all’Olivella, con uno degli spettacoli più significativi del Teatro di Mimmo Cuticchio. Verrà proiettato, infatti, lo spettacolo per la grande scena Don Turi e Gano di Magonza, prodotto dal Teatro Biondo nel 1994, quando la direzione artistica era affidata a Roberto Guicciardini.

Per l’occasione, sul palcoscenico si incontrato la tradizione dei pupi della famiglia Cuticchio e il teatro popolare della famiglia Zappalà; con Ciccio Ingrassia che, dopo trent’anni, ritornava a recitare a Palermo; Giacomo Civiletti, protagonista della scena palermitana che gli faceva da spalla; Claudio Collovà, già affermato regista e tanti altri figuranti (nella foto, buona parte del cast).

La proiezione di Don Turi e Gano di Magonza fa parte del cartellone di fine anno degli spettacoli della Compagnia Figli d’Arte Cuticchio, dedicato al tema de «Il Viaggio» e incentrato sulle prime gesta dei paladini di Francia.

A dosare il succedersi di duelli, imboscate, incantesimi e colpi di scena è il costante contrappunto della narrazione di Mimmo Cuticchio, in una sapiente alternanza di registri che vanno dall’epico al comico, dal drammatico al sentimentale con un ritmo che mai si allenta e sempre avvince.

L’ingresso alla proiezione di oggi pomeriggio è libero.

Nella foto il cast dell'epoca