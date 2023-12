Landscape, l’arte protagonista nei luoghi di lavoro: la nuova installazione del palermitano Tommaso Chiappa

Il mondo dell’arte che si fa spazio all’interno del contesto lavorativo, dove il cliente riesce ad immergersi in un perfetto connubio tra sensibilità e nuovi stimoli. Questa l’intuizione dell’artista palermitano Tommaso Chiappa con la sua Landscape, la nuova installazione site-specific interamente pensata e ideata per lo Studio Legale Brugnoletti & Associati di Palermo.

La mostra verrà inaugurata martedì 19 dicembre, alle 18.30, e sarà visitabile fino al 31 gennaio.

L’installazione è composta da 15 opere che si concentrano su una nuova visione dell’artista, con uno sguardo approfondito sulla realtà che ci circonda, ripercorrendola attraverso la pittura. Quest’ultima, altro non è che un pretesto per cercare di immergersi pienamente in vie e quartieri, cercando di penetrarli attraverso il gesto pittorico. Anche nei luoghi di lavoro.

Portare l’arte all’interno dei contesti lavorativi è, infatti, uno degli elementi centrali del lavoro di Chiappa: l’artista crea un cortocircuito tra l’osservatore o il cliente e chi lavora all’interno dei luoghi di lavoro, alterandone la percezione e creando nuovi stimoli grazie alla sua pittura.

Landscape è un viaggio che si concentra sull’umanità, sulle tante persone che attraversano le nostre città rendendo caldi i nostri luoghi. Il traffico, la gente in continuo movimento e l’osservazione del quotidiano con un’artistica lente di ingrandimento sono soltanto alcuni dei concetti che si sviluppano nella nuova mostra di Tommaso Chiappa. La pittura liquida, ma in alcune parti materica, ad olio, la luce, il dettaglio, sono tutti elementi centrali per descriverne ogni sfaccettatura.