«Raccontami», puntata dell'8 dicembre: ospite di Salvo La Rosa Carmen Consoli

Carmen Consoli è l’ospite della quarta puntata di Raccontami, in onda stasera alle 21.40 su TGS (canale 12 del digitale terrestre e in replica intorno alle 23,30 dopo il tg della notte) e la domenica negli stessi orari. Il programma ideato e condotto da Salvo La Rosa ospiterà, dunque, la «cantantessa» catanese che racconterà la sua straordinaria storia artistica ricca di successi e di concerti in ogni angolo del mondo.