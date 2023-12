Partnership, informazione e la diretta del Capodanno su Tgs

Sarà importantissimo il contributo mediatico che quest’anno verrà fornito dal gruppo Giornale di Sicilia con Tgs, Rgs e Gds.it, media partner esclusivo dell’evento natalizio. Per l’occasione sarà schierata tutta la macchina dell’informazione: dal quotidiano cartaceo a quello online, dalla radio alla tv. Verrà dato conto del calendario delle attività che si svolgeranno dal centro alla periferia e si leggeranno approfondimenti su alcuni aspetti particolari soprattutto della manifestazione di fine anno.

E proprio su Tgs (canale 12 del digitale terrestre) sarà trasmesso in esclusiva il concerto di fine anno con Elodie e i numerosi artisti palermitani che si avvicenderanno sul palco di piazza Politeama. L’evento sarà poi mandato in onda in replica nei giorni successivi, sempre sull’emittente tv.

La festa di fine anno, organizzata da Puntoeacapo, in collaborazione con Gomad Concerti, diretta da Nuccio La Ferlita, sarà «governata» e presentata da Salvo La Rosa, il direttore artistico di Tgs, e da Eliana Chiavetta. La serata sarà trasmessa in diretta anche sul nostro sito, dove rimarrà visibile, ovviamente, anche a evento concluso. Il direttore responsabile, Marco Romano, ieri ha partecipato alla conferenza stampa di Palazzo Ziino assieme a tutti gli altri rappresentanti istituzionali che stanno contribuendo alla realizzazione di questo Natale.

«Questa collaborazione l’abbiamo fortemente voluta - ha spiegato Romano - un po’ in continuità con quanto già fatto per il Festino. Sulle nostre piattaforme dell’informazione raccontiamo i disastri di una città, senza sconti per nessuno, come bene sa l’amministrazione. Ma siamo pronti a metterci in gioco per raccontare le iniziative che la valorizzano e la promuovono».

Nel giorni che precederanno la notte di San Silvestro, Tgs manderà in onda degli speciali di avvicinamento all’evento con ospiti in studio e servizi dedicati.