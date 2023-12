Cincotti annulla l'ultima serata dello spettacolo al Santa Cecilia di Palermo: «Sto male, non posso cantare»

«Sono profondamente dispiaciuto di dovere cancellare gli ultimi spettacoli in programma stasera (domenica 3 dicembre, ndr). Sono stato male con una brutta infezione alla gola e ho fatto del mio meglio per portare a termine gli spettacoli fino ad adesso. Speravo di poter fare lo stesso stasera, ma sfortunatamente la mia tosse è peggiorata e questo non mi permette di cantare. Non vedo l'ora di suonare per tutti voi e sono davvero dispiaciuto di dover cancellare i miei spettacoli. Mi impegno a riprogrammarli il prima possibile e a tornare qui per voi, in questa parte del mondo che considero la mia seconda casa. Ancora una volta, le mie più sincere scuse a tutti coloro che avevano programmato di essere presenti, mi dispiace profondamente».

Con queste parole Peter Cincotti (nella foto), quarantenne cantautore e pianista statunitense, parla al «suo» pubblico di Palermo, la città tanto amata alla quale ha anche dedicato una canzone. Nei giorni scorsi, dopo Milano e Roma, il virtuoso crooner americano si è esibito per 4 repliche e con tutto esaurito al Real Teatro Santa Cecilia, invitato dal Brass Group, con cui ha un legame di grande amicizia da decenni.

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana–The Brass Group comunicherà a breve ai propri abbonati ed ai possessori di singolo biglietto, la data di recupero del concerto dello stesso artista, che ha già garantito di voler tornare per non deludere il pubblico del Brass.

La Fondazione, viene spiegato in una nota, ha comunque voluto dare continuità all’attività concertistica al Santa Cecilia mettendo in scena lo spettacolo del quartetto di Orazio Maugeri, inizialmente previsto per la stagione dei concerti in cartellone al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo. Sul palco, oltre a Maugeri al sax, Valerio Rizzo alla tromba e Paolo Vicari alla batteria, artisti di fama internazionale come Gabriele Comeglio al sax, Piero Leveratto al contrabbasso e lo stesso trombettista della band di Cincotti, Tony Clausi.