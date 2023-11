Palermo, i tre vincitori del premio Camillo Pantaleone: «Grazie per il loro lavoro»

È giunto alla sua seconda edizione il premio Camillo Pantaleone, che è stato consegnato stamattina nella sala rossa dell’Assemblea regionale siciliana durante la cerimonia con il presidente Gaetano Galvagno, il segretario generale dell'Ars Fabrizio Scimè, il questore di Palermo Vito Calvino, una delegazione della Digos e dei rappresentanti del sindacato Stampa parlamentare siciliana.

Il premio Camillo Pantaleone 2023 è andato alla giornalista Giovanna Di Benedetto, media officer e portavoce di Save The Children per la categoria cronisti e all'Ufficio Digos di Palermo per la categoria istituzioni. Un premio speciale è andato al fotoreporter Mike Palazzotto.

«Mi fa piacere che oggi ci siano tre premiati d’eccellenza – ha dichiarato Galvagno – la portavoce di Save the Children che ci ha raccontato un pò la sua esperienza, il nostro mitico fotoreporter e la Digos che quotidianamente ci è vicina e riesce a dirimere delle situazioni di fibrillazione, per cui abbiamo riconosciuto il loro grande merito e oggi è stata un’occasione in più per ringraziarli per il lavoro che svolgono».