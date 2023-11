La magia del Natale a Palermo con A Christmas Carol: «Un racconto sempre attuale»

La magia del Natale irrompe in città e spalanca le porte del teatro Al Massimo di Palermo: in scena questa sera e domani l’incantevole musical natalizio A Christmas Carol, tratto dal celebre romanzo di Charles Dickens. Scritto e diretto dalla regista Marina Pellicano e con le musiche di Stefano Lodi e Marco Caselle, lo spettacolo sbarca in città toccando così quota sei tour: 85 le repliche (quasi tutte sempre sold out) fino ad ora, per un totale di oltre centomila spettatori coinvolti.

«Ad aprire lo spettacolo - spiega la regista Pellicano, che ha curato anche le coreografie - sarà il piccolo Tim: abbiamo affidato agli occhi innocenti di un bambino il compito di spiegare la realtà delle cose». Il signor Scrooge, protagonista della storia interpretato da Fabrizio Rizzolo, è in collera con tutti.

«Un uomo avido, avaro, tirchio - spiega Rizzolo - che pensa solo al lavoro e al denaro. Un racconto attualissimo, siamo sempre più di fretta, ci dimentichiamo di tante cose e spesso di poter stare in famiglia: mi da il modo ogni anno di poter operare un cambiamento».

La notte di Natale, Scrooge riceve la visita di alcuni spiriti che «gli ricorderanno - prosegue l’attore protagonista - quanto la sua vita sia diventata misera proprio perché non si è ricordato di queste cose». Tra balli e canti ci sarà spazio anche per alcuni momenti «divertenti - continua Rizzolo - vogliamo far capire che il personaggio di Scrooge dentro ha una bontà e il suo sarcasmo e cinismo sono solo frutto di episodi andati male nella vita». La storia e i personaggi avranno qualche variazione rispetto al romanzo, «ma tutto nel pieno rispetto del testo e della trama - assicura Marina Pellicano - è un testo che sembra scritto per il teatro musicale. Sarà un vero e proprio viaggio e speriamo che il pubblico venda coinvolto nel cambiamento di Scrooge, prendendo spunto dalla vicenda. Abbiamo acceso i riflettori più sul passato del personaggio - continua - il passato è ciò che fa parte della memoria e deve aiutarci a sviluppare meglio il presente e quello che sarà il futuro».

Le parole della regista Marina Pellicano regista e dell'attore Fabrizio Rizzolo