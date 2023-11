«Solo per Lelio», dal 19 novembre a Palermo un mese di rassegna musicale ai cantieri culturali della Zisa

A distanza di tre anni dalla sua scomparsa ritorna Solo Per Lelio, la rassegna che la moglie del contrabbassista, Valeria Cuffaro, e i due figli, Luca e Gabriele hanno organizzato ricucendo i mille rapporti che Lelio Giannetto (se n’è andato il 19 dicembre 2020, sconfitto dal Covid) aveva stretto dappertutto con la sua Curva Minore e il suo contrabasso. “Solo Per Lelio”, dal 19 novembre al 19 dicembre, è composta da nove concerti più un’anteprima (giovedì 16 novembre), un mese di musica alla sala Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa–Officine Ducrot (via Paolo Gili 4) a Palermo. Si inizia oggi alle 21.15 con il concerto Siamo Sextet, ensemble di “panormiti” messo insieme da Thollem McDonas, pianista errante ormai di casa a Curva Minore, per dare il benvenuto al batterista indiano Sunken Cages (Ravish Momin, New York/Philadelphia) in visita in Sicilia per la prima volta.

Ma la rassegna prenderà realmente il via domenica 19 novembre con due fotografi come Ross La Ciura e Alessandro D’Amico a tratteggiare la storia di Curva Minore tramite una serie di 32 scatti (inaugurazione alle 20,30) sulle note di Giuseppe Guarrella al contrabbasso. Alle 21.15 il concerto con AM/FM, gli americani Ava Mendoza alla chitarra elettrica e Gabby Fluke-Mogul al violino, al loro debutto in questa unica data italiana, tra melodie dei vecchi tempi, spiritual e altre forme folk, oltre a suonare le loro composizioni incendiarie.

Il secondo appuntamento (sabato 25 novembre alle 19) è la prima assoluta di Scritture multiple: i compositori Philippe Festou, Benedetto Basile, Luigi Esposito firmano tre partiture grafiche per dieci musicisti (3 flauti, 3 clarinetti, pianoforte, contrabbasso, chitarra, percussioni ed elettronica), eseguite dalla SIO (Sicilian Improvisers Orchestra) e dall'ensemble francese Yin. Un progetto unico nato sul filo del Mediterraneo tra Martigues, Marsiglia e Palermo – con il contributo del MIC. Ministero della Cultura - utilizzando linguaggi, idiomi e forme di scrittura convenzionali e non (pittografie musicali, partiture grafiche, improvvisazioni, elettronica). Il concerto sarà replicato a Martigues, in Provenza, il 9 dicembre. In programma anche un ciclo di workshop a cura dei tre musicisti il 23 e 24 novembre.

Il primo dicembre si comincia con la flautista pugliese Mariasole De Pascali alle 21; alle 21.45 seguirà il MaMaSi Trio (Maria Merlino al sassofono, Mariasole De Pascali al flauto e Silvia Bolognesi al contrabbasso) unite dallo slancio di Valeria Cuffaro, moglie di Lelio. Il giorno successivo Maria Merlino introdurrà “Schegge”, viaggio ecologista che raccoglie i suoni originali dei pianeti ottenuti con ricerche condotte tramite il sito della Nasa. Domenica 3 dicembre sarà la volta della contrabbassista francese Joëlle Léandre che tornerà anche il 6 in occasione di un workshop che coinvolgerà molti musicisti professionisti. L’ultima settimana si aprirà il 14 dicembre con la perfomance Deliri in Monitulipare, progetto ispirato al pensiero della filosofa e saggista spagnola Maria Zambrano, con Tommasina Squadrito (partiture grafiche), Eva Geraci (flauto) e Gandolfo Pagano (chitarra preparata). Il 15 dicembre ci sarà “Canto ostinato” del compositore olandese Simeon Ten Holt (1923-2012), eseguito dai pianisti svizzeri Judith Wegman e Simon Bucher.

Il 17 è prevista la performance “Sulla Luna per Lelio”, un concerto di Salvo Cuccia che, al computer, sceglierà suoni e musiche dalla rete/youtube remix sovrapponendo la cronaca originale dello sbarco sulla luna del 1969 a sonorità pop fino al trap. Gli ultimi due concerti il 18 dicembre con Giovanni Sollima che, al violoncello, propone “Frequenze” e il 19 con “Nostalgia” di Elio Martusciello alla chitarra elettrica. E sarà sempre quest'ultimo a dirigere la SIO, Sicilian Improvisers Orchestra, nel concerto finale alla memoria di Lelio Giannetto e della sua Curva Minore per una fantastica festa di suoni. Il biglietto intero costerà 10 euro (8 euro per studenti, under 30 e possessori della Feltrinelli card), per informazioni e prenotazioni sul sito www.curvaminore.org o al numero 3291051417.