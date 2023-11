Libri, ad Ada D'Adamo il SuperMondello e il Premio Mondello Giovani

Ada D’Adamo con Come d’aria (edito Elliot) ha vinto il Premio SuperMondello e il Premio Mondello Giovani 2023: i due riconoscimenti sono stati assegnati questo pomeriggio (15 novembre) al Teatro Biondo di Palermo nell’ambito della cerimonia di premiazione della quarantanovesima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello.

Un’opera di straordinaria forza e verità, in cui ogni istante vissuto è offerto quasi come un dono: Daria è la figlia dell’autrice il cui destino è segnato sin dalla nascita da una mancata diagnosi. Ada, invece, è la madre, quasi cinquantenne che scopre di essersi ammalata. Una scoperta che diventa occasione per lei di rivolgersi alla figlia e raccontare la propria storia.

Ada è scomparsa l’1 aprile, a ritirare il premio il marito, Alfredo Favi: «Tutto ciò che è uscito dalla scrittura di mia moglie è frutto dell’amore - ha detto - che lei aveva dentro e che ha saputo restituire a me, come marito e a sua figlia Daria». D’Adamo, inoltre, insieme a Valeria Parrella con La fortuna (Feltrinelli) e Francesco Pecoraro con Solo vera è l’estate (Ponte alle Grazie) sono stati eletti vincitori per la sezione Opera Italiana.

Mentre Giuseppe Patota è stato proclamato vincitore della sezione Mondello Critica con Lezioni di italiano. Conoscere e usare bene la nostra lingua (Il Mulino). «Più che il censore - ha detto Patota - ho voluto fare il suggeritore in questo mio testo. Aiutare insegnanti e più giovani nell’uso del corretto italiano». Patota si è poi soffermato su uno dei più annosi problemi del Paese: il calo del numero dei lettori soprattutto tra i più giovani: «Intanto se c’è una cosa che mi fa ben sperare nel nostro Paese è entrare in una scuola. Vedo sempre un clima, un impegno e una correttezza che mi fanno pensare "allora qualcosa di buono c’è ancora"».

I quattro vincitori sono stati designati a maggio dal Comitato di Selezione presieduto da Giovanni Puglisi e composto dagli scrittori e critici Cristina Cassar Scalia, Giordano Meacci e Matteo Moca. Il premio, promosso dalla Fondazione Sicilia, dal 2012 è realizzato in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Per il sesto anno consecutivo i lavori dell’edizione si sono svolti in sodalizio con la Fondazione Circolo dei lettori e d’intesa con la Fondazione Premio Mondello e la Fondazione Andrea Biondo. Ada D’Adamo è stata votata in maggioranza dai componenti della Giuria dei Lettori Qualificati, aggiudicandosi il SuperMondello. I giurati, dislocati in tutta Italia, sono stati indicati direttamente dai librai di un circuito di 24 librerie segnalate dalla redazione dell’inserto culturale Domenica de Il Sole 24 Ore.

Nei mesi scorsi ognuna di queste librerie ha inviato alla Segreteria del Premio un elenco di 5 lettori “forti”, in grado di formulare un giudizio letterario critico e ragionato. Anche la Giuria chiamata a decretare il Premio Mondello Giovani ha scelto Ada D’Adamo. La Giuria quest’anno ha contato 265 studenti da 26 scuole italiane (Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Piemonte), coinvolte grazie anche al contributo della Fondazione con il Sud e della Fondazione di Sardegna, Fondazione Carisal, Fondazione Monti Uniti di Foggia, Fondazione Banco di Napoli e Fondazione Carical.

Gli studenti hanno letto i tre libri in gara e votato il loro romanzo preferito, motivando la scelta con un testo critico. Ai componenti della Giuria degli Studenti il Mondello ha riservato un riconoscimento ufficiale: su indicazione del Comitato di Selezione sono stati premiati i tre studenti autori delle motivazioni ritenute migliori.