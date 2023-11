L'Orchestra Sinfonica Siciliana con artisti nuovi per il Politeama: da qui il record di abbonamenti

Una stagione dalle sfaccettature diverse che pare incontrare già il favore del pubblico, prima ancora dell’inizio: la campagna abbonamenti per il prossimo cartellone dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, il primo firmato dal neo sovrintendente Andrea Peria, segna già un incremento del 25 per cento. Che è già un bell’inizio anche guardando ai numeri degli scorsi anni.

La Sinfonica si esibirà così con artisti che finora non si erano mai uniti all’orchestra, vedi il pianista iraniano (e cittadino onorario di Palermo) Ramin Bahrami – che è stato più volte ospite del Teatro Massimo e degli Amici della Musica, e suonerà il 6 aprile con la Foss diretta da Jurek Dybal - o la violinista Francesca Dego che invece arriverà già il 9 dicembre. Ci sarà tempo per prime esecuzioni assolute o in prima italiana; e per contaminazioni linguistiche con ospiti come Stefano Accorsi, Paolo Fresu e Nicola Piovani; senza contare il ritorno di Josè Cura (fresco di Premio Bellini) e l’arrivo sul podio di Beatrice Venezi.

Soddisfatto il sovrintendente Andrea Peria. «Siamo felici e orgogliosi per questa risposta che premia la scelta di puntare sul rapporto di affetto e fiducia del pubblico per la sua orchestra. Valorizzeremo il grande repertorio classico-romantico, da Mozart e Beethoven fino a Brahms e Wagner». La Foss – che ha dovuto rinunciare al concerto di apertura venerdì scorso per l’adesione dei professori allo sciopero nazionale - si è anche vista rimpinguare il contributo annuale da parte del governo regionale, nel collegato alla Finanziaria.