Al via i casting per i nuovi talenti di Sicilia Cabaret, ecco come partecipare

Al via i casting per i nuovi talenti di Sicilia Cabaret. Matranga e Minafò sono a caccia di nuovi comici da tutta l’Isola. Con la loro casa di produzione, la Sicilia Social Star, oggi il duo comico siciliano cerca volti nuovi per i progetti della nuova stagione dal respiro regionale e non solo.

I futuri comici diventeranno i nuovi protagonisti dei progetti televisivi, teatrali e cinematografici che Matranga e Minafò hanno in cantiere. Dopo l'uscita su Amazon Prime Video dei film "Un pugno di amici" e "Gli attassati" che hanno visto la partecipazione di diversi attori provenienti dai programmi Sicilia Cabaret e Made in Sud, i provini sono aperti.

Per partecipare ai casting, aperti a uomini e donne provenienti da ogni parte della Sicilia, è necessario scrivere una mail a [email protected] indicando nome, cognome, città di provenienza e titolo di studio, che sia un diploma di scuola media superiore o un attestato di teatro. "Non è obbligatoria l'esperienza - dicono Toni Mantranga ed Emanuele Minafò - ciò che conta è la voglia di salire sul palco e far ridere insieme".