Palermo, Laura Sfilio allo Spasimo per i concerti jazz da camera

Jazz at Spasimo propone, a Palermo, il primo appuntamento del ciclo Jazz Chamber Concerts. È in programma venerdì 10 novembre al Blue Brass, al Ridotto dello Spasimo alle ore 21.30 con lo spettacolo Romantica che vede in scena Gaetano Riccobono 5et. Romantica è un percorso musicale che propone il tema dell’amore e le sue diverse declinazioni nella tradizione della song di ogni tempo. Jazz, Brasile, canzone d’autore e composizione originali si alternano in un continuo cambio di ritmo ed atmosfera. On stage ci saranno Gaetano Riccobono (voce) Oscar Zenari (piano) Alessandro Stagno (chitarra) Arabella Rustico (contrabbasso) Joe Santoro (batteria). Riccobono ha collaborato con artisti come Salvatore Bonafede, Johnny OʼNeal, John Colianni, Massimo Faraò.

Il secondo appuntamento per Jazz Chamber Concerts è in programma sabato 11 novembre con lo spettacolo Laura Sfilio 4et che vede sul palco Laura Sfilio (voce) Tommaso Lannino (piano) Fabio Lannino (basso) Sergio Filosto (batteria). Laura Sfilio è cantante, pianista e performer teatrale.