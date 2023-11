Disco di platino per Baby Mama, il singolo di Don Pero prodotto dal bagherese Achille G

"Baby Mama” singolo dell’artista siracusano Don Pero, prodotto dal producer bagherese Achille G (Southside Records) è disco di Platino. Il riconoscimento è arrivato dalla Fimi, un risultato senz’altro che merita un’attenzione particolare: prima di tutto poiché dall’uscita del brano è passato poco più di un anno esatto – data di rilascio il 27 ottobre 2022 -; in secondo luogo, un traguardo raggiunto da due giovanissimi nati e cresciuti proprio nell’Isola.

La nuova scena del rap nazionale adesso accoglie anche la Sicilia, grazie alla collaborazione ormai divenuta salda fra Achille G e Don Pero, i due hanno lavorato assieme a moltissimi brani, infatti, oltre a “Baby Mama” il producer bagherese ha prodotto: “Don” con feat di Niko Pandetta, “Big Don Dada”, “Fumando mary” e tanti altri.

La nuova generazione di rapper e producer siciliani è partecipe di un fenomeno culturale che per risultati, e banalmente numeri alla mano, non può più passare inosservato. Tutto ciò legato anche a progetti come quello avviato dal collettivo con sede a Palermo Southside Records formato da artisti e altri addetti ai lavori tutti giovanissimi che puntano a portare in alto la loro città producendo Arte, musica. Narrando gli aspetti sia negativi sia positivi del capoluogo siciliano e della Sicilia in senso più ampio, creando fascino e interesse nella scena cosiddetta mainstream.

Achille G è un giovane producer che fa della versatilità il suo tratto distintivo. Insieme al collettivo Southside Records, il quale ha sede proprio nel capoluogo siciliano, di cui rappresenta l’asse portante, punta a lasciare il segno nella scena rap nazionale. Dal clubbing i suoi orizzonti si ampliano velocemente e così Achille decide di proporsi alla scena come producer. Collabora inizialmente con diversi rapper siciliani e nell’ultimo anno il giovane talento siciliano ha avuto modo di confrontarsi con diverse personalità del panorama nazionale e non. Da Rayan e Intifaya, Big P e Touchè, a Don Pero (Baby Mama ha raggiunto da poco il Disco d’Oro, oggi 6 novembre 2023 Disco di Platino), Niko Pandetta, Vale Pain, Neima Ezza, Simba La Rue, Baby Gang, 8blevrai, Villabanks, il Ghost. Non finisce qui, servendosi dei dati, Achille G nel giro di un anno ha subito un incremento di ascolti non da poco: passando dal 2022 con decine di migliaia di stream su Spotify a quest’anno, 2023, superando i 100.000 ascolti mensili.