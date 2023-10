Palermo, visori in 3D e schermi a led: a Palermo la mostra immersiva su Frida Kahlo

Sembra veramente il momento di Frida Kahlo. E anche delle mostre immersive, come se Palermo si fosse immediatamente allineata alla nuova visione artistica che ormai ha preso piede da alcuni anni. Contemporaneamente alle foto del padre Guillermo che raccontano Frida (Una vita per immagini), da poco inaugurate alla Galleria d’arte moderna, e negli stessi giorni in cui Palazzo Trinacria ospita la mostra immersiva Inside Banksy a cura della Fondazione Pietro Barbaro, Palazzo Mazzarino si prepara a ricevere Frida Kahlo. virtual - multimedia- photo experience, mostra altamente tecnologica che trasporterà nel mondo della pittrice messicana, che si inaugurerà venerdì 3 novembre, presentata dalla Olympo Cdc Holding.

L’esposizione consentirà al pubblico di osservare da vicino i tratti più personali di Frida, sarà un viaggio immersivo tra le opere assorbite tramite gli (ormai) consueti visori 3D e i grandi schermi a led; a corredo delle immagini, anche una selezione di fotografie legate ai momenti più conosciuti, ma anche le visioni private della vita di Frida Kahlo.

Il percorso di Palazzo Mazzarino seguirà tutte le fasi della vita dell’artista: l’infanzia a Coyoacàn alla periferia di Città del Messico, lo stretto rapporto che la lega al padre, fotografo tedesco emigrato in America centrale; la giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incidente che le cambierà la vita; l’incontro con il suo grande amore, Diego Rivera, gli anni passati nella sua casa, cenacolo di artisti, i tanti amori, fino a giungere, dopo una vita costellata di dolori e avventure, alla morte a soli 47 anni.

«Un’esperienza unica ed emozionante capace di trasportare il pubblico nel mondo di Frida Kahlo. Un viaggio emozionale per conoscere la donna e l’artista, viverla e comprenderne l’essenza, la sua forza, il suo coraggio, il suo talento e il suo infinito amore per Diego e per la vita» spiegano dalla Olympo. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20; il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 21. Biglietti su go2-ticketone e ciaotickets.