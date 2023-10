Vuoto il teatro Massimo di Palermo, per lo sciopero salta il Don Giovanni con Riccardo Muti

La Fondazione Teatro Massimo di Palermo ha reso noto che, in seguito all’adesione dei lavoratori del teatro allo sciopero nazionale indetto dalle segreterie nazionali Slc-CgiL, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fialscisal per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche, la recita dell’opera «Don Giovanni» di questa sera non si terrà.

«Grazie alla disponibilità del maestro Riccardo Muti e di tutto il cast, il teatro ha programmato una recita aggiuntiva domenica 29 ottobre alle ore 20 - prosegue la nota - Gli abbonati e i possessori di biglietto di questa sera potranno assistere alla nuova recita utilizzando lo stesso tagliando e mantenendo il proprio posto. Gli abbonati e i possessori di biglietti potranno comunque richiedere il rimborso del biglietto».