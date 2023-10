Le Vie dei Tesori fa rinascere la chiesa di San Ciro a Palermo, in visita l'arcivescovo: "La città può conoscere la rigenerazione"

L’attuale realtà e le prospettive della chiesa di San Ciro a Maredolce, a Palermo, a poche decine di metri dal tratto iniziale dell’autostrada A19 Palermo-Catania e dal cavalcavia di via Giafar, tornano al centro dell’attenzione grazie alla manifestazione Le Vie dei Tesori e riceve la visita del vescovo Corrado Lorefice che nel 2017 aveva dato il via a un percorso di riqualificazione.

«Possiamo dire che da adesso comincia ad accendersi una luce - ha detto il rettore della chiesa, don Angelo Mannina - già da qualche anno ci lavoriamo affinché si possa raggiungere il risultato di aprire al popolo di Dio questa meraviglia nascosta tra i rovi. Intanto, oggi, siamo riusciti ad aprire per Le Vie dei Tesori, regalando a noi comunità ecclesiale la presenza di don Corrado».

La chiesa di San Ciro a Maredolce sorge nella periferia est di Palermo, ai piedi di Monte Grifone nelle cui pendici si presentano numerose grotte risalenti al Quaternario e poco sopra la chiesa si trova una grande grotta, che ebbe il suo nome nel XVI secolo: chiamata la Grotta dei Giganti, all’interno sono stati rinvenuti, nel corso dei secoli, resti di elefante nano siciliano“Falconeri”, confusi con mastodontici resti umani. L’obiettivo resta quello di realizzare, riqualificando la chiesa e il suo circondario, un progetto pilota per rilanciare l’interesse su tutto il parco di Maredolce.

Il vescovo è arrivato questa mattina, benedicendo la chiesa: «Questa è un’opportunità che sottolinea come la nostra città può conoscere anche la rigenerazione - ha detto l'arcivescovo - riconsegnandosi ad quartiere dove da sempre si è concentrata la presenza cristiana».

La sua visita è stata anche occasione per parlare del conflitto arabo-israeliano, pregando affinché «tacciano le armi. Al momento ci sono 50 guerre accese nel mondo, ma l’ultima arriva ancora una volta nel cuore dell’Europa - sottolinea -, siamo nel Mediterraneo che è chiamato ad essere luogo di incontro e ponte di culture e invece assistiamo a questa orrenda guerra, alla distruzione. Tutto nella Terra Santa, dove per i cristiani tutti i popoli dovrebbero salire per cantare l’inno della pace. E invece troviamo morte e sofferenza. Dobbiamo costruire la pace».

Intanto, la chiesa è gremita di pubblico e Laura Anello, presidente de Le Vie dei Tesori, spiega la storia recente della chiesa: «Nel 2015 strappata al degrado da questa azione del parroco e dei fedeli - dice - siamo contenti che la città abbia risposto in questo modo, inaspettato, al nostro appello. Il festival prosegue fino al 5 novembre e aspettiamo ancora tantissima gente».

nel video le interviste a Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo; Laura Anello, presidente de Le Vie dei Tesori; Angelo Mannina, rettore della chiesa di San Ciro a Maredolce