A Palermo la prima tappa di Base Camp EduFest, il festival diffuso per una scuola equa e inclusiva

Partirà da Palermo il 26 e 27 ottobre Base Camp EduFest, il festival diffuso per una scuola equa e inclusiva organizzato da Base Camp – Presidi Educativi Territoriali, con la partecipazione di Internazionale Kids. Durante le due giornate, giovani, genitori, insegnanti e la comunità educante delle scuole coinvolte potranno prendere parte alle tante attività pensate ad hoc per il festival. Ci saranno incontri, dibattiti e laboratori su tematiche importanti del contemporaneo, tra cui l’educazione sessuale e affettiva, la sostenibilità ambientale, la diversità culturale e la scuola: tutte attività ideate a partire dalle curiosità di giovani raccolte negli scorsi mesi.

A Palermo sarà il CESIE a curare l’apertura del festival. Tra gli ospiti Alberto Emiletti di Internazionale Kids, che racconterà dei migliori reportage fotografici provenienti da tutto il mondo, e Marco Rizzo, sceneggiatore per Feltrinelli Comics, che parlerà di migrazione a fumetti e delle migliori tecniche per condurre un’intervista. Ci saranno anche Barbara Teresi, con un incontro interattivo contro l’islamofobia e un laboratorio di scrittura araba, e Alessia Tagliaventi, che proporrà un percorso per immagini sulle discriminazioni di genere e un workshop sul linguaggio fotografico. E poi Giuseppe Rizzo, con un approfondimento sulla condizione attuale delle carceri. Ma non solo: saranno presenti diverse realtà della Consulta sull’Educazione Sessuale e Affettiva della città, promossa dal CESIE, per scardinare tabù e stereotipi e contrastare la violenza di genere.

Base Camp EduFest mette a frutto le esperienze maturate dal progetto Base Camp – Presidi Educativi Territoriali, sostenuto da Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel, e da Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che nasce allo scopo di contrastare le disuguaglianze educative e accrescere le opportunità socio-culturali, creando uno spazio di incontro e confronto che sia terreno fertile per una comunità educante circolare e inclusiva.

Per saperne di più su come partecipare a Base Camp EduFest, seguici sui canali social facebook.com/progettobasecamp e instagram.com/progetto_basecamp o visita la sezione dedicata su https://progettobasecamp.it/edufest