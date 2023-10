Palermo, al liceo Vittorio Emanuele la giornata dedicata a Pirandello: una targa per ricordare lo scrittore

Era il 1882, quando tra i corridoi e nelle aule dell’allora Regio liceo Vittorio Emanuele II di Palermo, ex casa formativa della Compagnia del Gesù, concludeva i suoi studi classici il padre de Il fu Mattia Pascal.

Oggi Luigi Pirandello è tornato simbolicamente nel suo liceo, in occasione della giornata dedicata allo studio e alla memoria dello scrittore siciliano. Dopo i saluti istituzionali, introdotti dalla dirigente scolastica del liceo classico Vittorio Emanuele II, Mariangela Ajello e dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Pierro, è stata inaugurata la targa commemorativa donata dalla fondazione “Salvare Palermo” e apposta nell’aula magna della scuola.

Presenti il presidente e il segretario della Fondazione, Daniele Anselmo e Assunta Lupo, e gli studenti delle quinte classi del liceo, oltre a numerosi ex alunni e personaggi di cultura. Sono intervenuti anche Salvatore Ferlita, docente di letteratura italiana contemporanea all’Università Kore di Enna e Carmela Pace, presidente del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani di Agrigento.

«Un momento importante - ha detto la dirigente scolastica Ajello - non soltanto di ricordo, ma anche di studio e approfondimento. Un’occasione formativa per i nostri studenti, che stiamo accompagnando in un percorso di riscoperta dei personaggi illustri che hanno attraversato questi spazi, da Pirandello a Francesca Morvillo».

L’evento si è concluso con la lettura di alcuni testi di Pirandello, a cura degli studenti del liceo Vittorio Emanuele II.