Palermo, la nuova stagione della Foss strizza l'occhio ai giovani e al cinema

È stata presentata, in sala rossa al teatro Politeama, la 64ª stagione concertistica dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, che ha visto la partecipazione del soprintendente Andrea Peria Giaconia, dall’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, del presidente del Cda, Gaetano Cuccio e del consulente artistico del sovrintendente, il professore Dario Oliveri. Un cartellone che coniuga tradizione e innovazione, che strizza l'occhio ai giovani e che include anche il cinema.

Tra i protagonisti Stefano Accorsi, con il suo "Orlando Furioso”, reduce dal successo in tutta Italia, sold out nelle oltre cinquecento repliche, e poi ancora Nino Rota con le sue celebri creazioni per Visconti e per Fellini e poi Paolo Fresu che ha realizzato uno spettacolo ad hoc per l'orchestra, Beatrice Venezi che sarà protagonista di due concerti sulla musica di Cajkovskij, e ancora Ramin Bahrami. Il debutto è previsto per il 10 novembre prossimo con brani classici di Beethoven: la Quinta Sinfonia e il concerto “Imperatore” diretti da Barry Douglas. Poi Musorgskij con “Quadri di un’esposizione” e Ravel, fino al ritorno di uno dei direttori che l’Orchestra Sinfonica ha amato di più: Donato Renzetti, che torna il primo dicembre per eseguire Franck e Ravel, e poi tornare a metà maggio per Liszt e le più belle ouverture di Wagner, dal Parsifal ai Maestri Cantori e al Tannhauser. La conferenza stampa è stata aperta dal presidente del Cda, Gaetano Cuccio che ha ringraziato i consiglieri Lorenzo Catalano, Sonia Giacalone, Alessandra Ginestra, Dario Romano, il sovrintendente Andrea Peria e il professore Dario Oliveri "per l'intenso lavoro profuso per la realizzazione di una stagione così ricca di artisti e opere significative. Un apprezzamento particolare - ha detto - lo rivolgo alla nostra grande orchestra e a tutti gli uffici impegnati nell'organizzazione degli spettacoli. Desidero ringraziare la città di Palermo e i suoi cittadini, invitandoli a stare con noi e a vivere insieme il meraviglioso mondo dell'arte della musica e auspico una grande partecipazione da parte di tutti".

"Sono convinto – ha detto Andrea Peria (nella foto) – che la varietà dell’offerta possa piacere al pubblico. Un esempio per tutti: Nicola Piovani dirigerà Nicola Piovani e sarà una festa per il pubblico come del resto i concerti di Natale e Capodanno che saranno particolarmente festosi. Abbiamo voluto anche Rachmaninoff con il suo concerto n. 2, e non abbiamo escluso la musica contemporanea con brani scritti da Incardona, Paolo Fresu o Stockhausen. Più l’offerta è variegata e più andrà incontro a un maggior numero di pubblico

"Sono molto felice - ha detto l'assessore Amata - del coinvolgimento delle scuole, degli incontri previsti con gli artisti e delle prove aperte agli studenti. È certamente un passo importante per una doverosa educazione musicale di cui l’Italia un tempo andava fiera"

In questa stagione i solisti che si esibiranno per la prima volta a Palermo con l'Orchestra Sinfonica sono 14, le opere in prima esecuzione a Palermo sono 13, le opere in prima esecuzione italiana sono 4, i progetti speciali espressamente ideati per l'Orchestra sono due

"Il mio obiettivo - ha detto il consulente Oliveri - è stato quello di consolidare l'empatia e il rapporto di reciproco affetto e fiducia tra l'orchestra e il suo pubblico tradizionale coinvolgendo anche dei nuovi segmenti di spettatori ai quali far scoprire la bellezza e il fascino di un'esecuzione musicale dal vivo".