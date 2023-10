Uno stand dell'Università di Palermo nel gazebo del festival Le Vie dei Tesori

L’Università degli Studi di Palermo sarà presente con uno stand informativo all’interno del gazebo del festival Le Vie dei Tesori in piazza Castelnuovo. Nei tre weekend della manifestazione, il personale del Cot (Centro orientamento e tutorato) dell’ateneo offrirà consulenze personalizzate e fornirà informazioni su corsi di studio, iscrizioni, corsi gratuiti di preparazione ai test di ingresso a numero chiuso e attività di supporto durante il percorso universitario.

«Lo storico legame tra UniPa e Le Vie dei Tesori - sottolinea il direttore generale Roberto Agnello, presente all’inaugurazione dello stand - viene ulteriormente rafforzato nel comune intento di mostrare le eccellenze dell’Ateneo e le opportunità che possiamo offrire ai nostri giovani. Con questa iniziativa l’Università di Palermo rinnova e accresce la sua presenza in città. Per questa importante occasione ringrazio Le Vie dei Tesori, i dirigenti e il personale del Cot impegnato a svolgere quotidianamente attività di orientamento per informare e supportare i futuri studenti non solo nella scelta del corso di studio, ma durante tutta l’esperienza universitaria con, ad esempio, il counseling psicologico e il servizio di metodologia allo studio».

«Le Vie dei Tesori si arricchisce di un partner istituzionale importante - dice Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori –, qui i ragazzi potranno avere informazioni su tutto, iscrizioni, programmi e corsi. Noi porteremo qui il nostro progetto Ho scelto il Sud per raccontare protagonisti che in Sicilia non sono andati via ma hanno costruito imprese nel campo culturale e non solo. Per dire ai ragazzi che restare, è una possibilità».

Lo sportello sarà attivo dalle 10 alle 18 secondo il seguente calendario: venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 ottobre; venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 ottobre; venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 novembre.

Nel video parlano Roberto Agnello, direttore generale dell’Università di Palermo, e Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori