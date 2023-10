Musica, la direttrice Venezi: «A Palermo si respira l'aria di una capitale»

«Sono molto felice di essere a Palermo. Dopo alcune esperienze nella Sicilia orientale, a Taormina e a Catania approdo per la prima volta nella Sicilia occidentale, in quella che ha il respiro di una capitale». È un passaggio dell'intervento di Beatrice Venezi che ha diretto l'Orchestra sinfonica siciliana in occasione del concerto, a Palazzo d'Orléans, per il Premio Alessi assegnato agli scrittori Catena Fiorello, Stefania Auci e Salvo Toscano.

«Questo aspetto - continua - si percepisce sotto il profilo culturale e sono convinta che la Sicilia abbia finora espresso solo una minima parte del suo potenziale. Mi fa piacere essere parte di questo processo di scoperta e di apertura. Mi sono trovata molto bene a lavorare con la Foss, dove ho riscontrato grande entusiasmo e tanti bravi musicisti giovani. Abbiamo avuto tempi abbastanza compressi per provare ma si è creata subito empatia tra di noi».