Claudio Baglioni a Palermo, individuati i posti riservati ai disabili per i tre concerti

Dopo le polemiche sui posti riservati ai disabili durante il concerto di Vasco Rossi allo stadio di Palermo, il Comune corre ai ripari in vista dei concerti di Claudio Baglioni. Nelle scorse settimane sono già stati effettuati i sopralluoghi al velodromo Paolo Borsellino in cui, dal 12 al 14 ottobre, si terrano i tre attesissimi show del cantautore. Pasquale Di Maggio, garante comunale dei disabili, rende noto che sono già state individuate le aree dedicate alle persone con disabilità, che potranno così assistere ai concerti senza difficoltà.

"I posti saranno riservati sotto il palco, nella prima fila della tribuna e in posizioni laterali". spiega Di Maggio. "Si tratta di aree in grado di conciliare la visibilità dello spettacolo con la sicurezza", aggiunge. A disposizione dei disabili, inoltre, ci sarà anche una zona parcheggio per almeno dieci auto in via Renato Guttuso, vicino alla biglietteria. "Dopo essere stati in contatto con gli organizzatori abbiamo effettuato vari sopralluoghi nella struttura insieme alla coordinatrice del Tavolo accessibilità e mobilità del Comitato per la promozione per i diritti delle persone con disabilità del Comune - spiega il garante -. In un clima di grande, proficua e fattiva collaborazione, abbiamo assegnato ai diversamente abili le migliori postazioni possibili".