Rai, il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano a «Il giorno e la storia»

Sempre in sella. Da 75 anni, senza invecchiare mai. C'è anche il compleanno di Tex Willer - insieme ad altre storie dalla Sicilia e dall'Italia- tra le ricorrenze dal 25 settembre al primo ottobre scelte e commentate da Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia ed editorialista della settimana a Il giorno e la Storia, il programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana, in onda tutti i giorni alle 00.10 e in replica alle 8.30, 11.30, 14 e 20.10 su Rai Storia.

La settimana si apre, lunedì 25 settembre, con il ricordo di Sandro Pertini, nato nel 1896 a Stella, provincia di Salerno. Medaglia d’oro della Resistenza, segretario del Psiup, direttore dell’Avanti!, ma soprattutto settimo e amatissimo presidente della Repubblica Italiana, caratterizzato da uno stile schietto e inconfondibile.

Martedì 26 si torna alla sera del 1988, quando a Lenzi, nel Trapanese, viene assassinato dalla mafia Mauro Rostagno, giornalista e tra i fondatori di Lotta Continua. In tv aveva denunciato gli intrecci tra la mafia e la politica locale.

Mercoledì si torna al 1920 con la nascita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel 1974 fa arrestare Renato Curcio e Alberto Franceschini, capi storici delle Brigate Rosse. Prefetto di Palermo, in prima linea nella lotta alla mafia, viene ucciso il 3 settembre del 1982 assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo.

Giovedì 28 settembre in primo piano la morte di Giovanni Paolo I, Albino Luciani, in carica dal 26 agosto. La prematura e improvvisa scomparsa dà adito a sospetti e congetture, mai provati, su una morte non naturale.

Venerdì 29 settembre Romano ripercorre il più feroce massacro dei nazisti in Italia, quello di Marzabotto, nel 1944. Quasi duemila civili vengono sterminati nel paese e nell’area limitrofa emiliana.

Sabato 30 settembre parola al fumetto. Nel 1948 esce il primo numero di Tex, il fumetto western creato da Gian Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Tex Willer è il più longevo personaggio del fumetto italiano e uno dei più duraturi di quello mondiale.

La settimana del direttore del Giornale di Sicilia si chiude domenica ricordando Enrico De Nicola, morto nel 1959. Capo provvisorio dello Stato nel 1946 e dal primo gennaio 1948 primo Presidente della Repubblica Italiana, è stato tra i maggiori avvocati penalisti del tempo nonché presidente della Corte costituzionale.