Principesse, cavalieri e supereroi: ai Cantieri arriva il Palermo Comic

È forse la principessa Angelica a indossare l’armatura da paladino (o Cavaliere dello Zodiaco) mentre si accinge a combattere un drago con l’ausilio di un’affilata alabarda? Il manifesto realizzato da Marco Failla, autore di prestigio per Marvel e DC Comics, evoca con tratto dinamico e colori accesi la tradizione siciliana che si tramanda e rinnova nel corso del tempo anche nella forma dello storytelling multimediale: fumetto, cinema, televisione, streaming e memorabilia, elementi che compongono il vasto mosaico dell’immaginario collettivo cui verranno dedicate quattro giornate ricche di eventi all’interno degli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa. L’ottava edizione della Palermo Comic Convention, che si terrà da giovedì 14 a domenica 17 settembre, si prepara ad accogliere moltitudini di lettori spettatori e giocatori dagli zero ai cento anni in trepidante attesa di conoscere dal vivo i loro beniamini, sfogliare le novità editoriali e ricercare prime rarissime edizioni, osservare maestri della Nona Arte all’opera, scattare una foto ricordo a fianco dei cosplayers, cantare in coro le sigle dei cartoni che hanno reso liete le ore dell’infanzia (e non solo.)

«Ci sono molte novità rispetto all’anno scorso,» interviene il direttore generale della manifestazione Alessio Riolo, «tra queste l’impiego del padiglione Tre Navate dedicato esclusivamente al Sol Levante e alla cultura giapponese in tutte le sue forme d’espressione. Siamo fieri del parterre di ospiti che hanno accettato il nostro invito, torneranno anche artisti che hanno partecipato alle precedenti edizioni che si sono svolte alla Fiera del Mediterraneo. Ci sarà tanto da vedere, sentire e divertirsi.» Il tappeto rosso vedrà sfilare Sylvester McCoy, settima incarnazione del celebre viaggiatore temporale Doctor Who e interprete del mago Radagast nella trilogia cinematografica dello «Hobbit» diretta da Peter Jackson; Thomas Astruc, regista e ideatore della fortunata serie animata «Miraculous - Le avventure di Ladybug e Chat Noir» trasmessa in centotrenta paesi; Stanislav Janeski, ovvero il campione bulgaro di quidditch Viktor Krum nella saga filmica di «Harry Potter», e la mangaka Yumiko Igarashi, autrice di «Candy Candy» e «Georgie» che si tratterrà per tutta la durata della convention raccontando al pubblico le tappe salienti della sua carriera e dedicandosi a sessioni di disegno dal vivo per la gioia e la curiosità dei suoi fans.

Presenti autori siciliani del calibro di Giulia Adragna, Natalia Gennuso, Ester Cardella, Simone Buonfantino, Ignazio Piacenti, Diego Fichera e Danny Infantino: «La Sicilia si conferma una fucina di grandi talenti,» afferma Riolo, «noti e apprezzati in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti. Viviamo in un’epoca dove i confini si sono azzerati grazie al lavoro telematico che permette di condividere in tempo reale la propria produzione artistica e interagire su molteplici fronti offrendo anche la possibilità di dedicarsi alle attività culturali presenti sul nostro territorio.» Spazio ai content creators attivi sulle piattaforme di YouTube e Twitch, come il duo videoludico PlayerInside (al secolo Gianluca Verri e Maria Elisa Calvagna) e l’influencer Dario Moccia, che sul proprio canale conta ben trecentomila fedelissimi followers. Ciliegina sulla torta, anzi sul pentagramma, il concerto che Giorgio Vanni terrà venerdì 15 alle ore 21 all’Averna Spazio Open: il «Capitano» si esibirà per la prima volta ai Cantieri della Zisa e intonerà con il pubblico i suoi cavalli di battaglia, da «What’s my destiny Dragon Ball» a «Detective Conan» inclusi gli sgargianti «Pokémon» e l’allegra ciurma di pirati alla ricerca del «One Piece» (recentemente approdata su Netflix in una serie live action) in uno spettacolo di due ore dove il cantante e compositore milanese proporrà il suo nutrito repertorio all’insegna del buon umore e dell’armonia.