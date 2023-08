Cefalù, Andrea Bosca migliore attore al festival del Cinema

Andrea Bosca è il migliore attore 2023 per il Festival del cinema di Cefalù. Lo ha decretato la giuria del Festival con la seguente motivazione: «Per una interpretazione magistrale ed eccezionale nel film "Scomparire" di Daniele Nicolosi che porta l'attore a far riflettere gli spettatori sull'importanza dei rapporti umani in un prossimo futuro nel quale la tecnologia potrebbe avere il sopravvento sull'amicizia e sull'amore. Per essere riuscito con la sua presenza cinematografica a dare voce ai sentimenti del cuore che molto spesso già oggi sono offuscati da mode tecnologiche e passioni digitali. Per avere offerto uno spazio di intelligenza sentimentale nel rapporto secolare che esiste fra passato e presente, nostalgia e sogno, passione e sentimento».

Il regista Daniele Nicolosi è nato nel 1990. Nel 2015 realizza il cortometraggio "Along the River", western con Franco Nero vincitore come miglior film straniero agli American Movie Awards. Presentato nel 2017 al Chinese Theatre di Hollywood. Nel 2018 realizza il cortometraggio "In Principio" con il supporto della Torino Film Commission. Il cortometraggio è selezionato in oltre 30 festival (tra cui Trieste Science + Fiction, RIFF e FiPiLi) e vincitore al Ferrara Film Festival, Asti Film Festival, SAFITER, Los Angeles CineFest e Montecatini Short Film Festival. Tra i 50 finalisti dei Nastri d'Argento 2019.

Nel suo nuovo cortometraggio "Scomparire": Un uomo incontra una donna all'esterno di una casa di montagna. Improvvisamente l'uomo si sveglia e si ritrova nel suo appartamento, in una Torino del 2046, dove la tecnologia ha preso il sopravvento sulle relazioni umane.

Nella foto, Andrea Bosca insieme al regista Daniele Nicolosi e all'attrice Euridice Axen