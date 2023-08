Annullato il concerto di Salmo a Palermo: "Il corpo mi chiede uno stop"

È stato annullato il concerto di Salmo previsto per il 31 agosto a Palermo. «Si comunica, che per motivi di salute dell’artista, che necessitano riposo forzato e cure - si legge in una nota -, il concerto inizialmente previsto il 28 luglio 2023 rinviato al 31 agosto ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, è stato cancellato. Si potrà richiedere il rimborso fino all’8 settembre 2023 (incluso), rivolgendosi al circuito di vendita presso cui è stato acquistato il biglietto».

Il rapper sardo Salmo ha comunicato sui social che a causa di un mese fisicamente provante, è costretto a fermarsi per potersi riprendere. Nelle sue storie su Instagram, infatti, ha scritto: «Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi».