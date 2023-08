Il viaggio di Cuticchio con la macchina dei sogni approda all’Iliade che rivoluzionò l’opera dei pupi

Il viaggio di Mimmo Cuticchio con “La Macchina dei Sogni”, per celebrare i cinquant’anni di attività del teatro di via Bara all’Olivella, approda all’Iliade di Omero, con cui il Maestro rivoluzionò l’Opera dei Pupi. Si tratta, infatti, del primo spettacolo al di fuori del repertorio classico dei Paladini di Francia.

Coniugando racconto epico e poema cavalleresco, Mimmo Cuticchio iniziò il suo studio sulla grande opera omerica. Lasciandosi ispirare dai reperti esposti a due passi dal suo teatro, nel museo archeologico regionale “Salinas”, costruì di sana pianta nuovi pupi; e così greci e troiani fecero nel 1996 a Roma, con “Iliade o sia il riscatto di Priamo”, il loro debutto assoluto nell’Opra.

«Il testo di Omero – dice Cuticchio - è un pretesto per riflettere sulle sfide del nostro presente e per ripensare il tema della violenza e della guerra. Fulcro dell’Iliade è la forza. La forza adoperata dagli uomini come strumento di potere, la forza subita dalle donne per effetto della violenza fisica e psicologica dell’uomo, come anche oggi purtroppo le cronache documentano troppo spesso».

Inizia, dunque, la terza settimana di programmazione per la quarantesima edizione del festival La Macchina dei Sogni, ideato e diretto da Mimmo Cuticchio; e quest’anno incentrato in via Bara all’Olivella dove, cinquant’anni fa, il 28 luglio 1973, è iniziato il “sogno” del Maestro di avere un teatro tutto per sé, per potere far rinascere l’Opera dei Pupi che in quegli anni si era ridotta a spettacolo folkloristico per turisti frettolosi. Al via anche i laboratori gratuiti per bambini e per adulti.

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO alle 17,30, “L’ippogrifo e le avventure del Mago Atlante” – narrazione per bambini di Michele Neri. A seguire, “Ippogrifi e cadaveri squisiti”, il laboratorio creativo per bambini condotta da Ilaria Demonti.

GIOVEDÌ 10 AGOSTO alle 11, visita guidata “Dalla piccola alla grande scena”. Alle 17,30, “Il viaggio sulla Luna del paladino Astolfo d’Inghilterra”, narrazione per bambini di Michele Neri e, a seguire, il laboratorio creativo per bambini di Ilaria Demonti “Ufficio oggetti smarriti”.

VENERDÌ 11 AGOSTO alle 11, sarà la volta del laboratorio creativo per adulti “AAA Senno cercasi”, di Ilaria Demonti.

SABATO 12 AGOSTO alle 17, da Bologna arrivano i burattini di Mattia Zecchi con “La vendetta della strega Morgana”, avvincente spettacolo vincitore qualche anno fa, del premio nazionale “Le figure del futuro” di Perugia.

Alle 18,30 il rivoluzionario spettacolo di Opera dei Pupi, “Iliade o sia il riscatto di Priamo”, che Mimmo Cuticchio porta in scena con la sua storica Compagnia Figli d’Arte Cuticchio.

DOMENICA 13 AGOSTO alle 11, con il divertente “Fagiolino pescatore”, ritornano i burattini del bolognese Mattia Zecchi. Alle 18,30 replica di “Iliade o sia il riscatto di Priamo” della Compagnia Figli d’Arte Cuticchio.