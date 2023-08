Corrado Calamoneri vince il contest Fotografando Baaria, seguono Salvatore Incandela ed Ettore Lombardo

Entusiasmo e voglia di partecipare sono stati i sentimenti che hanno caratterizzato il contest-mostra fotografica Fotografando Baaria, Bellezza paesaggistica, storico – culturale e tradizioni popolari”. A vincere la gara e piazzarsi al primo posto Corrado Calamoneri con una foto a colori che, tra luci ed ombre, immortala lo sfincione bagherese, simbolo dell'enogastronomia tradizionale bagherese, al secondo posto la foto in bianco e nero di Salvatore Incandela il cui scatto ferma un'istante della processione del santo patrono, al terzo posto la commissione formata dal sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, l'assessore alla Comunicazione Giusy Chiello, la consigliera Antonella Insinga, la giornalista Marina Mancini, la fotografa Mariella Li Fonti, presidente dell’associazione Scattando Baaria e Martino Grasso giornalista, premia Ettore Lombardo per la sua foto su Aspra ed un dinamico tuffo nel suo mare blu. La giuria ha deciso di premiare anche, con una menzione di merito la foto di Giulio Gattuso sulle luminarie di Bagheria.

Le 14 foto in mostra raccontano Bagheria, le tradizioni, in foto di particolari o di paesaggi e luoghi che la caratterizzano e alcune raccontano proprio la festa dedicata al Santo patrono. I vincitori hanno ricevuto una targa di merito, la menzione speciale e gli altri partecipanti una pergamena di merito.

Questi i nomi di tutti i foto amatori partecipanti: Andrea Avellone, Carlo Perez, Rosaria Cilea, Corrado Calamoneri, Ettore Lombardo, Francesca Gagliardo, Giulio Gattuso, Giuseppe Di Napoli, Lavinia Grimaudo, Pietro Finisguerra, Tommaso Provenzano, Gianluca Rizzo, Roberto Campagna e Salvatore Incandela.

La mostra potrà essere visionata fino al 13 agosto, la mattina negli orari di apertura degli uffici il pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00.