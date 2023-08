Teatro, aumentano i fondi per il Biondo di Palermo

Le assegnazioni che il ministero determina ogni anno sulla base del progetto artistico che i teatri nazionali e i Tric, di cui fa parte il teatro Biondo di Palermo, presentano all’inizio dell’anno, prevedono per il teatro palermitano 1.268.000 euro, circa il 4% in più rispetto allo scorso anno. L’aumento del contributo corrisponde a un incremento dell’attività, che di fatto consente al Biondo di raggiungere, e addirittura superare, i parametri previsti per i teatri nazionali, dice una nota del teatro.