Torna il Polis Jazz Festival, cinque giorni di musica a Polizzi Generosa

Dal jazz esplosivo di Tom Seals al modern swing dei Free Shots. E ancora: Chiara Civello, Umberto Porcaro e la giovanissima Bruna Angelico. Il Polis Jazz Festival torna ad animare il borgo madonita di Polizzi Generosa dal 26 al 30 luglio. Stamane la presentazione al Blue Brass di Palermo al ridotto dello Spasimo.

Una cinque giorni dal respiro internazionale giunta quest'anno alla sua terza edizione, frutto della collaborazione tra la Fondazione The Brass Group e il Comune di Polizzi.

"Un successo straordinario che si ripete - afferma il presidente della Fondazione The Brass Group, il Maestro Ignazio Garsia - un'orchestra giovanile che accompagna artisti internazionali in un'atmosfera unica come quella di Polizzi Generosa".

Il festival quest'anno è parte di un progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Pnrr e dal Ministero della Cultura che coinvolgerà la città nei prossimi tre anni. "L'auspicio è quello di portare Polizzi alla ribalta - spiega il primo cittadino, Gandolfo Librizzi - Inizieremo un'attività di programmazione volta a valorizzare i contenitori culturali della città". Nel video le interviste al Maestro Ignazio Garsia, presidente Brass Group; Gandolfo Librizzi, sindaco Polizzi Generosa e il Maestro Vito Giordano, direttore artistico di Polis Jazz Festival.