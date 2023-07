Palermo, a Villa Pantelleria tributo ai Depeche mode con il baby batterista fenomeno del web

Il ritmo della più famosa tribute band ai Depeche mode d’Europa e il suono del batterista-bambino palermitano, fenomeno della rete che ama il rock. È il concerto che vedrà insieme The Sneakers e Francis The Drummer il 22 luglio alle 21 al parco Villa Pantelleria, in vicolo Pantelleria 10, traversa di viale Strasburgo a Palermo.

Una serata all’aperto a tutto rock, con protagonista una tra le band tributo più apprezzate e conosciute in Europa – reduce da concerti in Belgio, Francia, Austria, Bulgaria, Romania, Turchia, Macedonia e Olanda - grazie alle emozioni che è capace di trasmettere riproducendo fedelmente suoni e scenografie dei Depeche mode e riuscendo quindi a ricreare l’atmosfera di un live del gruppo britannico.

Nella scaletta la band, che ha anche aperto i dj set dello scomparso Andy Fletcher dei Depeche mode, spazia attraverso i momenti fondamentali della vita della band: dai fondamentali esordi degli anni ottanta con Vince Clark, ai lunghi anni con Alan Wilder, dove sono state scritte le pagine principali della storia della band. Ospite degli Sneakers, che a dicembre si esibiranno anche in Germania, sarà Francis The Drummer, ovvero il batterista palermitano dodicenne, fenomeno del web, Francesco Giuffredo, che suona alla perfezione i brani delle più importanti band rock internazionali da quando aveva sei anni. La sua band preferita è proprio quella dei Depeche Mode che suona con grande talento e musicalità.

Le poltronissime sono già andate esaurite, restano le poltrone che si possono comprare al prezzo di 15 euro su Tickettando oppure telefonando al numero 348 38 92 292.