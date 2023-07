Da Rocco Hunt a Salmo, da Mr. Rain a Diodato, dalla Consoli a Baglioni: a Palermo sarà musica fino a ottobre

Palermo continuerà a ballare e a cantare per tutta l’estate sulle note delle migliori hit estive e non solo, schiacciando l’occhio alla destagionalizzazione turistica tanto cara all’amministrazione comunale. A far entrare a pieno titolo il capoluogo siciliano tra le capitali della musica ci pensa il Green Pop Fest, di cui Tgs e Rgs sono media partner, presentato oggi nei locali di Palazzo Ziino, a Palermo: la rassegna musicale che prenderà il via domani (12 luglio) al Velodromo per il concerto di Lazza, avrà gli artisti del panorama italiano più amati del momento e registra già oltre 60 mila biglietti venduti e un’attesa di oltre 100 mila presenze entro la fine della stagione che si concluderà ad ottobre con Claudio Baglioni. Neanche a dirlo sempre nella cornice dell’impianto di via Giuseppe Lanza di Scalea, da pochi mesi nuovamente riconsegnato alla città dopo i lavori di riqualificazione. Il parterre di cantanti è pronto a smuovere le masse di ogni età e gusto con Rocco Hunt, Mr. Rain, Diodato, già protagonisti del concerto di Radio Italia, e poi Salmo, Ernia, Geolier, Fabri Fibra, Articolo 31, Tananai, Madame, Tedua. E ancora Umberto Tozzi, Massimo Ranieri, Carmen Consoli e Elvis Costello, Gigi D’Alessio. Gli artisti si divideranno i vari palchi della città, tra Velodromo, Teatro di Verdura e cantieri culturali della Zisa, dove il Coime ha lavorato incessantemente per rimettere in sesto il parcheggio e poter dare la possibilità ad uno dei punti nevralgici della città di poter accogliere quante più persone possibile.

«La rassegna si annuncia già da oggi un grandissimo successo per noi e per la città - sottolinea Nuccio La Ferlita, organizzatore dell’evento -, c’è stata grande collaborazione da parte delle istituzioni tutte e per questo ringrazio soprattutto il sindaco Roberto Lagalla, da subito al nostro fianco. Al momento abbiamo già venduto 60 mila biglietti, ma i numeri sono in crescita e ci attendiamo 100 mila presenze». Presente alla conferenza stampa anche il padrone di casa di Palazzo Ziino, l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella: «Una molteplicità di eventi anche trasversali nei gusti per i quali abbiamo lavorato tanto - dice - come dimostrano i cantieri culturali della Zisa dove grazie al Coime abbiamo messo in sicurezza i parcheggi per poter ospitare concerti». Che tornano dunque anche al Velodromo dopo anni di chiusure: «Un grandissimo momento per la città - dice l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia -, che torna a vedere impianti come il Velodromo protagonisti di un percorso culturale e turistico dal richiamo importantissimo, che aiuta l’opera di destagionalizzazione».