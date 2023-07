Il Giornale di Sicilia media partner del Festino: su Tgs due dirette, ecco quando

Sei ore di diretta per narrare il lungo corteo scenografico, la notte del 14 luglio, e altre due per il Pontificale e il programma religioso la mattina del 15: sarà un impegno importante per l’intero gruppo editoriale del Giornale di Sicilia, media partner ufficiale del Festino di Santa Rosalia di Palermo, che scenderà in campo con tutti i suoi mezzi, le pagine del quotidiano, il sito Gds.it, i social, la radio Rgs e la tv Tgs.

Già da oggi (lunedì 10 luglio) le «tappe di avvicinamento» su Tgs: ogni giorno fino a venerdì, in coda al telegiornale delle 13.50, Aspettando Santa Rosalia, momento di approfondimento sulle tradizioni, il culto, le curiosità e le abitudini pittoresche dei palermitani legate alla Santuzza.

La lunga diretta dal Cassaro si aprirà invece alle 21 di venerdì 14 luglio e seguirà la festa fino ai fuochi d’artificio sul piano della Marina. Quattro regie, un imponente piano mezzi – almeno 12 telecamere - che avrà il suo cuore nello «studio» mobile di Porta Felice dove Salvo La Rosa condurrà la serata – il coordinamento redazionale è curato da Marina Turco -, accoglierà storici, istituzioni, commentatori, artisti, e si collegherà con Giovanni Villino e Cinzia Gizzi, che seguiranno invece il corteo. Collegamenti frequenti anche dalla messinese Rtp.

Sabato 15 luglio, dalle 11, la parte religiosa della festa: Tgs sarà di nuovo in diretta per il solenne Pontificale.