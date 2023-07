Luca Ravenna dopo Radio Italia tornerà con un nuovo spettacolo: "La Sicilia ha una forte identità"

Da Lol al suo nuovo tour "Red Sox", Luca Ravenna si racconta al Giornale di Sicilia. Il comico o stand up comedian come ama farsi chiamare, a Palermo per il concerto di Radio Italia, tornerà in Sicilia il 18 e 19 dicembre per presentare il suo nuovo spettacolo preparato negli Stati Uniti. "Per finire di scriverlo andrò negli USA per un mese - racconta - ho fatto tipo un album: vai lì e vedi come ti influenza il posto".

Ma come si adatta un comico alla regione in cui si trova? "La Sicilia è una regione con un'identità molto forte - spiega Ravenna - una cosa che fa molto piacere al pubblico è quando fai vedere che sai delle cose del posto, che sei attento". "Magari il pubblico è un po' diffidente all'inizio - conclude - ma dopo ti abbraccia, anche se vieni da una città grigia e triste e in realtà stupenda come Milano".