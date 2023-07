Il Sicilia Jazz Festival chiude con The Manhattan Transfer

Una chiusura in grande stile per il Sicilia Jazz Festival 2023. La serata del 2 luglio vede sul palco dello storico Teatro di Verdura protagonisti The Manhattan Transfer, autentici virtuosi della voce, sicuramente il gruppo vocale più famoso al mondo. Il leggendario quartetto festeggia il 50° Anniversario di un’incomparabile carriera di successi pop e jazz. Con 10 Grammy Awards su 20 nomination, sono stati inseriti nella Vocal Group Hall of Fame e con loro in scena al Teatro di Verdura alle ore 21.30, il gruppo che ha pubblicato 19 singoli e 29 album, l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Gianna Fratta.

Quest’anno il Festival è presentato da un noto personaggio, la storica voce di Radio Monte Carlo, oltcbre che musicista e cantante Nick The Nightfly insieme alla cantante jazz Carmen Avellone. Il Festival, promosso dalla Regione Siciliana - Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo, ha aperto i battenti il 23 giugno e chiude proprio il 2 luglio ed è frutto della collaborazione tra l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, la Fondazione the Brass Group e i Conservatori di Musica della regione.

La musica dei Manhattan Transfer è stata ampiamente rappresentata nei principali film e programmi televisivi. Con tour mondiali sold-out e milioni di vendite record, The Manhattan Transfer continuano a portare voci melodiche e infuse di jazz a un pubblico nuovo e consolidato, che abbraccia generazioni. Il 2023 è davvero un anno speciale per il quartetto, che annuncia con questo tour l’addio alle scene musicali.

Una chiusura in grande stile per il Sicilia Jazz Festival, dopo il successo delle precedenti due edizioni e della preview a gennaio: realizzati complessivamente oltre 107 concerti, di cui 10 produzioni orchestrali originali in scena in alcuni siti del centro storico di Palermo quali Palazzo Butera, Palazzo Chiaramonte Steri, il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, il Real Teatro Santa Cecilia e il Teatro di Verdura.