Happiness is in you: il nuovo lavoro di Jane Far sarà presentato alla Fonderia della Cala di Palermo

Si chiama Happiness is in you il nuovo progetto della violinista e compositrice palermitana Jane Far, all'anagrafe Giovanna Ferrara. Il videoclip sarà presentato il 7 luglio alle 16 a Palermo, alla Ex Real Fonderia Oretea della Cala, nel corso di un evento presentato da Katiuska Falbo. Attesi all'evento il deputato europeo Giuseppe Milazzo, l'assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l'assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella e il sindaco di Campofelice di Roccella Giuseppe Di Maggio.

L'evento vedrà la presentazione del videoclip e del singolo di Jane Far. Il progetto abbraccia quattro temi: la valorizzazione dell’uomo, la divulgazione della cultura italiana nel mondo, l'uso della musica come strumento educativo, riabilitativo o terapeutico e l'happiness come mezzo di coesione tra i popoli. «La felicità che è in ogni uomo diventa strumento per l'unione fra le nazioni, per la pace nel mondo», afferma la violinista, che spiega: «Chi è felice con se stesso, ama il prossimo, gli altri individui. E questo crea integrazione, unione, rispetto per i diritti degli individui e pace nel mondo».

In qualità di relatori interverranno il compositore Giuseppe La Rosa e la musicoterapeta Elide Scarlata, entrambi docenti del conservatorio Scarlatti, Gianluca Lo Coco, docente di Psicologia clinica dell'Università di Palermo, Domenica Barbera, studiosa, l'artista Filippo Lo Iacono, direttore generale della Fondazione Costanza, l'avvocato Ninni Terminelli e la poetessa Ketty Tamburello.

Happiness is in you è stato patrocinato, fra gli altri, dall'assessorato regionale ai Beni Culturali e dai Comuni di Palermo e CampoFelice di Roccella.