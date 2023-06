Le vestigia di Salomone al festival corale di vocalità, canto e teatro di Area Madera

Ad Area Madera, in via dello Spasimo 5 di fronte piazza Magione a Palermo, è andato in scena lo spettacolo di teatro musicale, “Le vestigia di Salomone“, ultimo lavoro del laboratorio di vocalitàcantoteatro il “Corpo della voce” diretto da Miriam Palma. Il pubblico è arrivato numeroso e ha apprezzato il lavoro, trovandolo di grande impatto emotivo. Un canto rivolto alla duplicità dell’animo umano, abitato da demoni e angeli allo stesso tempo. Una tessitura dei versi del cantico dei cantici di Salomone, alcuni canti della tradizione mediterranea, e la poesia sonora Bomb di Gregory Corso.

Lo spettacolo si replicherà l’1 luglio alle 19.30 sempre ad Area Madera.

Nei giorni successivi sarà possibile partecipare al “Piccolo festival Area Madera”, che consiste in 5 appuntamenti: il 4 luglio alle 18 “Dance Medicine Sicilia”, con Veronica Marconi (antropologa culturale, mediatrice, officiante del cacao cerimoniale). Il 5 luglio alle 19,30 “Eterno canto”, di Fabio Lo Meo, con Fabio Lo Meo e Antonella Sampino e Carmelo Farina alla chitarra. Il 6 luglio alle 19,30 “In-Canti nelle due Sicilie …tra il mito la storia e ciò che resta”, con Egle Mazzamuto e Carmelo Farina alla chitarra. Il 7 luglio alle 19,30 “Musiche dal Sud America al Sud d’Italia”, con Nino Giannotta e Alessandro Cimino. L’8 luglio alle 19,30 “Viaggio oltre le parole”, di e con Domenico Ciaramitaro.

Dopo gli spettacoli sarà possibile rimanere a conversare e a confrontarsi. Desiderio di Miriam Palma, curatrice della rassegna, è di far sì che Area Madera diventi un punto di riferimento per gli associati, creando una piccola comunità condivisa.