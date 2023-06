Irama e Rkomi si raccontano prima del Concertone di Palermo: «Una città magica»

Irama e Rkomi si raccontano durante le prove al Foro Italico di Palermo prima del Concertone di Radio Italia domani sera: "Una città magica".

Irama ricorda: "Quando ho fatto l'instore in Sicilia avevo chiesto se era possibile farmi trovare un piatto di pasta. C'era un intero catering con 9 persone solo per me. Ovviamente non sono riuscito a finirlo perché era troppo".

Rkomi: "Ho un padre di origini palermitane e questo dice tutto".

Interviste di Maria Vera Genchi