Anastacia al Teatro di Verdura di Palermo: la leonessa pop in chiave jazz

La «leonessa» pop pronta a ruggire… in chiave jazz: la star internazionale Anastacia questa sera al Teatro di Verdura di Palermo. Uno degli show più attesi di tutta l’edizione del Sicilia jazz festival quello di oggi che vedrà l’artista statunitense salire sul palcoscenico, con la partecipazione dell’Orchestra jazz siciliana, diretta dal maestro Vito Giordano.

La pop-star di Chicago infatti, torna in uno show unico nel suo genere e che la vedrà esibirsi con alcuni dei suoi grandi successi appositamente arrangiati per organico da «Big band». Il jazz è proprio nelle corde dell’artista classe 1968, considerato che per via del suo timbro difficilmente imitabile è da sempre considerata «la cantante bianca dalla voce nera». Ed Anastacia salirà sul palcoscenico a partire dalle 21,30, mettendo in piedi uno show che il pubblico farà fatica a dimenticare, poiché sia con i suoi brani più classici che con quelli più attuali i fan si vedranno catapultati indietro nel tempo in un percorso che va dagli inizi del 2000 fino ad oggi.

Questo perché Anastacia è tra star di maggior successo con all’attivo oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e con oltre 225 dischi fra oro e platino. In sostanza si tratta di una vera e propria icona del mondo della musica che si esibirà a Palermo, in un concerto che sì avrà delle linee jazz ma che troverà, per forze di cose, delle linee fusion considerato che la stessa Anastacia da sempre definisce il suo stile musicale «sprock», quel mix fatto di soul, pop e rock che da sempre hanno reso il suo stile unico.

Questo è quello che accadrà a partire dalle 21,30 al Teatro di Verdura, ma la musica durante questa terza edizione della manifestazione riecheggerà per le vie del centro storico palermitano. Si partirà dal Real Teatro Santa Cecilia alle 18, con la Barracuda latin mood, band di Castelbuono dalle sonorità latine. Poi, spettacolo alle 22, con l’autrice e interprete Valeria Milazzo in quintetto, che sarà accompagnata dal Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. Musica anche al complesso monumentale dello Spasimo, quando dalle 18 in punto partirà «Breakin’ the rules» con un progetto musicale che unisce New York e Palermo. E ancora, alle 20 sarà il turno di Chiara Navarra con il suo «Latin streets» portando allo Spasimo i sogni sudamericani. Alle 22, invece, l’ensemble del Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani, presenterà un progetto dalle linee variopinte.

Doppio live anche a Palazzo Steri, prima alle 19 nell’atrio con Alfonso Brandi e Francesco Mammola che presenteranno «Heart & soul», una sorta di viaggio che partirà della musica classica fino a quella contemporanea. E poi alle 21,15, nel cortile del palazzo la «Jazz lab ensemble» del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, diretta dal maestro Salvatore Torrisi eseguirà un repertorio che ripercorre gli anni più significativi del jazz ma spaziando dallo swing più tradizionale sino al funky. A Palazzo Butera, invece, alle 20 Peter Beets, artista olandese, si esibirà con il suo show «Jazz piano».