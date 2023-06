La storia dei carabinieri in Sicilia attraverso i fumetti: «Racconto contemporaneo»

A 41 anni dalla scomparsa del generale Carlo Alberto dalla Chiesa un volume ripercorre la storia dei carabinieri in Sicilia. Dall’istituzione dell’Arma nel 1860 al terremoto che distrusse Messina nel 1908, passando per la seconda guerra mondiale e la lotta alla mafia. Realizzato grazie al contributo degli studenti del corso di Fumetto e illustrazione dell’Accademia di Belle arti di Palermo, Virgofidelis è un racconto pop delle vicende che hanno segnato l’Isola.

Presentato all’Oratorio Sant’Elena e Costantino di Palermo, il volume è edito dalla Fondazione Federico II. «La scelta di un linguaggio giovane e dinamico – spiega la direttrice della Fondazione, Patrizia Monterosso - attraverso l’espressione artistica del fumetto, rende questo volume contemporaneo e con la forza delle immagini a tratto di matita amplifica il significato del sacrificio, della responsabilità civile e del senso delle istituzioni, elementi caratterizzanti della storia dell’Arma dei carabinieri».

«Una storia gloriosa ma silenziosa - aggiunge il comandante della legione carabinieri Sicilia, Rosario Castello - In Sicilia i carabinieri sono stati presenti. Con il cuore, in silenzio, in umiltà hanno fatto un grande lavoro di soccorso e prossimità verso i cittadini siciliani».

Nel video Rosario Castello, comandante della Legione carabinieri Sicilia; Renato Galasso, coordinatore del corso di fumetto e illustrazione Accademia Belle arti di Palermo; Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione Federico II.