Tra selfie e caldo, la grande attesa dei fans di Vasco al Barbera

Il popolo di Vasco e l’aria di festa: fra selfie, caldo e attese al Barbera c’è parte la «Vascomania». Sotto il sole da una giornata, alcuni anche in tenda da giorni e l’obiettivo è solo uno: vivere un’esperienza unica che e che non capitava nel capoluogo siciliano da 18 anni, dal 2005 in quel Velodromo. E fra un selfie ed un altro, non sono mancate neanche le storie di tutte quelle persone che per oggi e domani partecipare al concerto hanno fermato le proprie vite.