Palermo, inaugurato un caffè letterario: «Un segnale di incoraggiamento per le librerie in crisi»

Un luogo in cui sarà possibile sfogliare libri di ogni genere e di varie case editrici, non solo siciliane, e contemporaneamente sorseggiare aperitivi e bevande di ogni tipo. È stato inaugurato in via Wagner a Palermo un nuovo spazio culturale, il caffè "Parentesi letteraria Kalòs", dove è possibile sfogliare libri di ogni genere e di varie case editrici, non solo siciliane, e contemporaneamente sorseggiare aperitivi e bevande di ogni tipo. A distanza di dieci anni dalla chiusura della storica libreria Kalós in via XX settembre, arriva un nuovo punto di ritrovo per gli appassionati della lettura.

"Questa realtà nasce dal fatto che da quando nel 2018 ho rivelato Kalòs - spiega l’editore Giovanni Lo Giudice - i nostri affezionati lettori ci hanno sempre richiesto la storica libreria, chiusa ormai da 10 anni. Adesso lì c’è un asilo che ha mantenuto l’insegna. Ho fatto delle riflessioni. Da una parte volevo accontentare i nostri lettori e aprire una libreria ma viviamo in un momento in cui purtroppo le librerie stanno chiudendo per la crisi del libro e delle vendite. Allora ho pensato di creare un luogo, una caffetteria circondata da libri. Ho voluto dare un segnale – aggiunge Lo Giudice – agli amici librai e editori cercando di stimolarli a creare tanti altri caffè letterari che possano essere luoghi di incontri, dialoghi, dibattiti e idee per cercare di divulgare, quanto più possibile, la cultura e renderla alla portata di tutti”.

Chiara Boncimino, responsabile marketing Kalòs sottolinea che oltre ai libri di Kalòs, saranno presenti anche altre case editrici, mantenendo il fulcro sulla Sicilia. "L’obiettivo – dice Chiara Boncimino – è quello di portare una ventata di rinnovamento culturale e offrire una casa al lettore" .

Nel video Giovanni Lo Giudice, editore – Chiara Boncimino, responsabile marketing Kalòs