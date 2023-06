Ponte con Pandolfo. Attenti a quei due... dietro ai fornelli su Tgs

Ogni cipolla ha il suo perché. Non si può mica confondere lo scalogno con la cipolla rossa di Tropea, e guai a usare il porro se il piatto non lo prevede. Ernesto Maria Ponte è un cipolla-addicted, maniacale in cucina come non lo è mai stato in teatro; lo sa bene Clelia, la sua compagna di vita e palcoscenico – a breve, persino moglie – che gli lascia praticamente i fornelli, basta che si avvicini. E di cipolla si parlerà anche nella seconda puntata di Di che pasta sei - in onda stasera e ogni mercoledì (alle 21,30 e alle 22) e sabato (stessi orari) su Tgs, canale 12 del digitale terrestre; e su Rtp, canale 19 a Messina e provincia, una produzione delle due emittenti ospitata tra CreZiPlus e Braciera in villa -, la trasmissione che il comico palermitano ha messo su ospitando nella sua cucina, colleghi e amici per preparare insieme un piatto per volta. La prima puntata è andata veramente bene, al di là di ogni aspettativa tanto che Ponte è riuscito persino a convincere qualche tifoso ad abbandonare la Champions: in questa seconda serata, avrà al suo fianco un altro comico che «cucinicchia anche lui» (sono parole di Ernesto). Antonio Pandolfo in piena pandemia si era inventato un format con Marco Manera, e qualche ricetta di tanto in tanto era anche spuntata. Insieme i due stasera si dedicheranno alla pasta al tonno, ricetta di mamma Olga.

«Per un chilo di pasta ci vogliono due chili di cipolle - spiega Ernesto - che vanno sbollentate e coperte d’acqua; poi olio, peperoncino, un dado, quattro scatolette di tonno, la pasta e un battuto di basilico fresco. È pronta!». E c’è anche un aneddoto legato a questa ricetta: «Avevo a tavola un ospite che veniva dal Veneto: dopo essersi fatto fuori due piatti di pasta, mi disse che non mangiava cipolle …». Nelle prossime puntate, saranno ospiti del programma il direttore artistico di Tgs, Salvo La Rosa, Clelia Cucco, Marco Manera, Stefano Piazza un classico, i Badaboom, Cris Clun e Marco Simeoli.