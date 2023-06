Sicilia Jazz Festival al via con il bassista americano Marcus Miller

Sarà il jazzista statunitense Marcus Miller, uno dei musicisti più influenti, a inaugurare la terza edizione del Sicilia Jazz Festival. Dall’alto di una prestigiosa carriera di oltre trent'anni, il bassista è stato due volte vincitore del Grammy Award e nel 2013 è stato nominato Artista Unesco per la Pace. Una star internazionale che si esibirà in una prima mondiale, aprendo il tour europeo con brani appositamente commissionati e l’accompagnamento dell’Orchestra Jazz Siciliana, unico concerto d’orchestra previsto in Europa. Il Sicilia Jazz festival è ormai da tre anni strumento di veicolazione della produzione di musica jazz siciliana quale volano turistico, culturale ed artistico della nostra terra. Non per caso siciliani e neri d’America hanno dato vita al Jazz. Ripercorrendone la storia emergono vicende di personaggi siciliani singolari ed unici nel loro genere, primo fra tutti Nick La Rocca, da molti considerato l’inventore del Jazz, della musica di genere e dell’improvvisazione, segmento turistico collegato ai Grandi eventi di richiamo, su cui ha puntato l’amministrazione regionale creando un Festival unico in cui, accanto a stelle internazionali, viene data grandissima attenzione alla produzione jazzistica ed agli interpreti siciliani di alto livello.

Artisti come Marcus Miller, in scena allo Steri il 23 giugno alle ore 21:30, Anastacia, Diane Schuur, Gregory Porter, Judith Hill, The Manhattan Transfer, gli Earth Wind & Fire experience, Manuel Agnelli, Bob Mintzer, Dave Holland che si esibiranno con l’Orchestra Jazz Siciliana in repertori musicali inediti rivisitati in chiave jazz con arrangiamenti originali. E non è tutto: il Sicilia Jazz Festival, grazie alla realizzazione di oltre cento concerti in diversi siti monumentali del centro storico di Palermo, sarà vetrina per le giovani leve dei Conservatori isolani, elemento questo che caratterizza il Sicilia Jazz Festival rispetto agli altri festival nel mondo. Spazio ai giovani musicisti siciliani che coltivano questo genere musicale e vengono premiati per la loro professionalità e per il loro talento in un palcoscenico apprezzato anche da testate internazionali quali Down Beat, Jazz Journal, Jazz Wise, Jazz Europe, Jazz Podium, All About Jazz, Jazz Couleur, Concerto, Nettavisen, Jazz Forum, Jazz Espresso ed ancora testate nazionali come Musica Jazz e Jazzit.

Tra i concerti degli altri big presenti questa estate Diane Schurr il 24 giugno, Bob Mintzer il 25 giugno, Gregory Porter il 26 giugno, Anastacia il 27 giugno, Al McKay - Earth Wind & Fire Experience il 28 giugno, Judith Hill il 29 giugno, Dave Holland il 30 giugno, Manuel Agnelli il 1 luglio e The Manhattan Transfer il 2 luglio. Saranno accompagnati dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta da Carolina Bubbico, Giuseppe Vasapolli, Dave Holland, Bob Mintzer, Domenico Riina, Antonino Pedone, Gianna Fratta e Vito Giordano. Altra novità di quest’anno è la realizzazione di alcuni spettacoli a Palazzo Butera per valorizzare le bellezze storiche e monumentali.

