Vita e martirio di Saro Scordia, pescivendolo alla Vucciria di Palermo

Quella di Saro Scordia è una vicenda dai tratti surreali: pescivendolo della Vucciria di Palermo, Saro è morbosamente legato alle abitudini consolidate del micromondo nel quale sopravvive, alla figura della sua nonna adottiva Anna e alla sua capigliatura. Quando però una colomba bianca gli strappa un ciuffo di capelli, Saro finisce col perdere tutta la sua chioma nel tentativo di salvarla, scoprendo sulla sua nuca una voglia con le fattezze di Gesù Cristo. Acclamato come santo, il puro e onesto Saro riesce (o così pare) a compiere miracoli. La sua vita fin lì tranquilla diviene presto un martirio, schiacciata tra le suppliche di chi ha bisogno di aiuto e l’avidità di chi vuole sfruttarlo. Ma poi, quando sarà giunto all’apice della sua fama, dopo aver incontrato Meri, un’anziana malata di cancro, e aver recuperato i suoi amati capelli grazie a un medico, la colomba bianca tornerà a chiudere il cerchio.

In questo suo primo romanzo, finalista alla XXXV edizione del Premio Calvino, Giorgio Benedetto Scalia mette in scena, con sorprendente talento e abilità narrativa, una vicenda tanto assurda da sembrare reale, o almeno affine alle più recenti cronache italiane, con un protagonista miracolosamente indimenticabile. Un romanzo godibilissimo, divertente e struggente al tempo stesso, sospeso tra sacro e profano, tra terreno e ultraterreno, popolato da ingenui gabbati e furbi ecclesiastici, ambientato in una Sicilia vitale e pittoresca, disegnata con una scrittura fresca e vivace dalle pennellate rapide e delicate.

Giorgio Benedetto Scalia è nato a Palermo nel 1991, ma è ormai torinese d’adozione. Diplomato in Sceneggiatura all’Accademia del Cinema di Bologna e anche alla Scuola Holden, ha fondato la rivista Voce del Verbo. Ha pubblicato su varie testate e riviste letterarie tra cui Spazinclusi, L’Irrequieto, Critica Impura, Blam, Corriere della Sera, Fantastico!, Malgrado le mosche.

Giorgio Benedetto Scalia

VITA E MARTIRIO DI SARO SCORDIA, PESCIVENDOLO

Finalista della XXXV edizione del Premio Letterario Italo Calvino

