Palermo, Andrea Peria nuovo sovrintendente della Foss

Andrea Peria sarà il nuovo sovrintendente della Foss. L’attuale presidente del Corecom da parecchi anni era indicato come papabile per la poltrona più alta della Sinfonica, ma finora non era mai stato nominato. Per Peria, manager di lungo corso e organizzatore di rassegne importanti, vice presidente vicario Agis regione Sicilia e per parecchi anni presidente di Anec Palermo, un incarico prestigioso. Firmerà dopodomani. La scelta del Cda è quindi caduta su un manager, vero cambio di rotta per la Foss che aveva aperto una manifestazione di interesse.

La nomina arriva dopo il terremoto che era seguito all'allontanamento del direttore artistico Gianna Fratta – direttore d’orchestra e pianista, moglie del cantautore Piero Pelù – e del sovrintendente Di Mauro, in rotta con l’orchestra.

