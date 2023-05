Artisti digitali, app e avatar per vedere le mostre: nasce l'E-Museum

Nasce l’E-Museum, un progetto app ideato da Federico Toscano, Presidente Incoming della commissione Cultura del Distretto Rotaract Sicilia-Malta 2110, e sviluppato Salvatore Fabio, game developer e membro del Rotaract Club Sant'Agata di Militello.

L'E-Museum sarà un Museo 2.0, ideato per ospitare opere digitali. L’idea è nata dalla presa di coscienza che dal 2020 la riproposizione di esperienze fisiche nel digitale non hanno reso molto in termini di qualità esperienziale. Altra cosa invece sono le opere digitali e le NFT, se queste sono fruite dalla sorgente nativa. Difatti l'E- Museum vuole ospitare opere di artisti digitali. Gli strumenti informatici offrono opportunità di creazione artistica totalmente nuovi; è un mondo in divenire e che offre scenari mai visti.

L’approccio del gaming sarà applicato all’arte. Il visitatore avrà il suo avatar e si muoverà all'interno dell’E-Museum.

L'app sarà lanciata a luglio e sarà disponibile su Apple Store e Google Play, disponibile in due lingue: italiano e inglese.

La Commissione Cultura offre la possibilità di candidarsi gratuitamente agli artisti di tutto il mondo; sarà aperta una finestra dal 1° giugno al 15 Giugno 2023. Gli artisti dovranno inviare il lavoro all’indirizzo [email protected], contenente i dati personali e caricare 5 opere per un massimo di 15 Megabyte l'una e massimo 50 megabyte per opere in 3D ciascuna. Sarò la Commissione a scegliere le opere che saranno esposte.

«Lieti di offrire un'opportunità ai vari artisti digitali nel mondo d'essere conosciuti e di offrire una piattaforma che possa ospitare al meglio le loro opere - spiega Federico Toscano -. Non guardo mai il futuro con timore, bensì con curiosità, e non tenere conto delle opportunità del prossimo futuro è da miopi. Un museo 2.0 consente di avere tante agevolazioni e l'abbattimento di tanti costi. E' aperto 24h su 24, i costi di gestione sono inferiori, e la gestione e molto più sostenibile. Si aprono nuovi scenari interessanti, ed è giusto coglierne l'opportunità».

