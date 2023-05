Monreale, morto l'artista Sergio Mammina: insegnò per anni all'istituto Majorana di Palermo

La notizia della sua scomparsa in poche ore ha fatto il giro dei social. E i post di cordoglio, i commenti, le foto delle sue opere che lo ricordano sono numerosi. Si è spento a Monreale Sergio Mammina, artista grafico e pittore, uomo di cultura oltre che insegnante. Aveva 75 anni e ha lottato contro un brutto male. Talento, carisma, ma anche grande senso dell'umorismo erano i suoi caratteri distintivi che ne hanno fatto negli anni uno dei simboli del mondo della cultura a Monreale, sua città natale e dove risideva.

Nell'arte è cresciuto, studiando all’Accademia di Belle arti di Palermo, specializzandosi nelle discipline geometriche che poi ha insegnato in varie scuole della provincia di Palermo. Fu docente nell’Istituto statale d’Arte di Monreale, ma anche a Palermo dove per tanti anni prestò servizio alll’Itis Ettore Majorana.

La pittura fu una delle sue più grandi passioni, che affiancò all'insegnamento. Partecipò a collettive e concorsi nazionali, vincendo nel 1983 il premio «Piersanti Mattarella» a Palermo. Una delle sue opere, tra l'altro, fu esposta alla Galleria d’arte moderna.

Proprio in quegli anni, però, inizio a specializzarsi nella grafica editoriale e pubblicitaria. Fu così che realizzò il marchio del Parco dell’Etna a Nicolosi, ma mise la sua firma anche a progetti con altri enti tra cui il Coordinamento nazionale dei Parchi e delle Riserve a Pisa, la Borsa mercato del turismo compatibile a Torino e il museo Geopark Madonie a Petralia Sottana. «Ci mancherai», si legge nella maggior parte dei post su Facebbok. «È stato tra i miei primi studenti all’Istituto d’Arte di Monreale - scrive Andrea Volo -. Io giovanissimo e lui ragazzo. Senza dubbio il migliore. Attento, serio, preparato. Artista originale e fuori dalle consorterie che detestava per gli sgarbi inflitti ad altri artisti. Una vita d’artista spesa generosamente». Maria Sapienza, invece, commenta: «Ci siamo voluti bene oltre l'arte, oltre i colori, oltre ogni barriera e limite che è la vita terrena. Rimarrà il ricordo che non sbiadirà come i colori brillanti delle tue opere».

