Murale di San Francesco a Belmonte Mezzagno: «Un invito a tutelare la natura»

Il messaggio che si legge nell'opera d'arte è un invito a tutelare il patrimonio naturale. Igor Scalisi Palminteri ha lanciato questo richiamo con il murale dedicato a San Francesco, dal titolo «Per sorella madre Terra», realizzato a Belmonte Mezzagno e commissionata dall’Ordine francescano secolare del comune in provincia di Palermo.

L'opera, raffigura il volto di San Francesco circondato dagli uccelli, sarà inaugurata ufficialmente il 24 giugno. «San Francesco – commenta l’artista – si studia in letteratura. Oltre ad essere il Patrono d’Italia, che ha istituito un nuovo ordine di frati, quello dei Francescani, è colui che ha capito il senso della vita, cioè vivere in fraternità. È stato un poeta, un cantore, uno scrittore. La sua composizione più famosa, il Cantico delle Creature, è un meraviglioso canto a Dio ma anche a tutto ciò che è il Creato, verso cui San Francesco aveva enorme rispetto. La sua figura – prosegue – è decisamente contemporanea: egli ci insegna a vivere con gli animali, ad avere cura degli alberi, ci insegna a guardare le montagne, a camminare a piedi nudi sulla terra. È questo il messaggio che mi ha portato a dipingerlo».

Scalisi Palminteri rivela di essersi ispirato al volto del cantante Alessio Bondì: «Quando ho creato la sua copertina per il disco ‘Nivuru’ l’ho immaginato proprio come un San Francesco cantore: in estasi, felice di cantare la canzone più bella».

© Riproduzione riservata